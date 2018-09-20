Борец Роман Власов пропустит чемпионат мира из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Также Власов не сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Будапеште с 20 по 28 октября.

Информацию о травме Романа Власова подтвердил ТАСС главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. "Сегодня Романа Власова прооперировали, сделали операцию на мениск, и все прошло успешно. В борьбе есть много случаев, когда после такой операции выходили на ковер и через месяц, но в данной ситуации нам это не нужно — пусть Рома восстановится, все залечит и возвращается в строй с новыми силами. Он капитан нашей команды, и на чемпионат мира в Будапешт он отправится, но не в качестве участника".

Роман Власов – двукратный олимпийский чемпион 2012 (до 74 кг) и 2016 (75 кг). Кроме того 27-летний Власов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.