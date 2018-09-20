Жозе Моуринью: искусственный газон – не для Лиги чемпионов

Португальский главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после гостевого успеха своей команды в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" (3:0) отметил, что играть на искусственном поле было сложно.

"У нас и перед игрой были определенные опасения по поводу возможных травм, — цитирует наставника "красных дьяволов" BВС Sport. – Некоторые наши игроки испытывали болевые ощущения после вчерашней тренировки".

Моуринью отметил, что его подопечные в Англии привыкли к великолепным газонам: "Играть в футбол на таких полях получается куда более красиво. Теперь, когда игра окончена, могу сказать, что я не понимаю, как можно проводить матч Лиги чемпионов на искусственном поле".