В Петербурге спустили на воду новейшую "Ладу"

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" спущена на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на заводе-производителе "Адмиралтейские верфи".

Как заявил генеральный директор предприятия Александр Бузаков, строительство субмарины было непростым. Ее заложили еще в 2005 году, но потом финансирование приостановили. Правда, вынужденная задержка пошла на пользу: специалистам удалось накопить неоценимый опыт использования первой подлодки этого проекта, "Санкт-Петербурга", на российском флоте. "Кронштадт" строили уже с учетом этих данных. Пока заказаны три подлодки "Лада". Однако в следующем году отечественные военные могут купит еще две подобных субмарины.

Подводные лодки проекта "Лада" – это универсальные боевые корабли, способные работать почти в любом месте мирового океана, кроме районов, полностью покрытых льдом.

Главная отличительная особенность – небольшие размеры, бесшумность, а значит и низкая заметность для противника. Этого удалось добиться благодаря в тому, что конструкторы оставили подлодке минимальный необходимый запас плавучести и всего один корпус, вместо стандартных двух. Таким образом, водоизмещение субмарины уменьшили в 1,3 раза: чуть больше 1 тысячи тонн. Длина тоже небольшая – почти 67 метров.

В боекомплект "Лады" входит 18 533-миллиметровых торпед, крылатых ракет "Калибр" и мин. Под водой субмарина может пройти до 1200 километров, а припасов экипажу из 35 человек хватает на полтора месяца.