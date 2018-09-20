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20 сентября 201814:42 Анна Щербакова

Тысячи спасенных шедевров: реставрационный центр имени Грабаря отмечает 100-летие

Русские иконы, живопись, старинные витражи, ткани и мебель — тысячи спасенных шедевров. Вторую жизнь ценнейшим экспонатам дарят реставраторы знаменитого Центра имени Грабаря, который в этом году отмечает юбилей. Его история началась 100 лет назад, и это событие стало важным шагом в деле сохранения уникальных произведений искусства. Знаменательной дате посвящена выставка, которая откроется в столице.

Секретер из "нехорошей квартиры" Михаила Булгакова — один из последних восстановленных предметов. По легенде загадочный секретер принадлежал самому Гоголю. За годы многочисленные потайные ящики потеряли экспозиционный вид. Скорую помощь оказали реставраторы в Центре Грабаря.

В научно-реставрационный центр привозят экспонаты со всей России. Это "расписное" небо из маленькой часовни Кенозерье — уникальный памятник искусства Русского Севера. В 30-е годы из церкви сделали продовольственный магазин, а стену, расписанную в XVIII веке, просто побелили. Чтобы херувимы выглядели также, как и 200 лет назад, реставраторам понадобилось 2 года непрерывной работы.

"Иногда памятник столь сильно разрушен, что кажется невозможно сделать, руки опускаются. Такие чувства надо гнать, надо делать и восстанавливать. Чувствуешь, что прикоснулся к культуре по-настоящему, и жизнь прошла не зря", — рассказывает Александр Горматюк, художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.

Реставрационный центр появился после революции по задумке художника Игоря Грабаря. В начале восстанавливали памятники русского религиозного искусства, например, иконы Андрея Рублева. Но вскоре специалисты стали спасать и мировое наследие, например, Дрезденскую коллекцию, пострадавшую во Второй мировой войне. Сейчас в научном центре представлены все направления реставрации.

"Это реставрация и темперы, и живописи, и резной кости, и металла. Вот такой аналогичной организации, которая бы занималась комплексной реставрацией, в России не существует", — говорит Ольга Темерина, заместитель генерального директора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.

Один неверный шаг реставратора может стать губительным для предмета, особенно, когда он сделан в 1504 году, как эти витражи. Толщина стекла всего 1 миллиметр. Работа деликатная, требует и умения, и терпения. Но реставраторы говорят: главное, чтобы возникла магия.

"Предмет притягивает, он в себя как бы влюбляет постепенно. У тебя как бы появляется новый родственник, с которым ты проживаешь какую-то свою короткую жизнь, а дальше передаешь его так сказать обратно", — объясняет Екатерина Шаркова, заведующая мастерской реставрации керамики Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.

Центр Грабаря порой становится историческим ателье (например, отреставрированный кафтан Петра I), а иногда картинной галереей: эскиз Шагала, Родченко, набросок головы знаменитого демона — Врубеля. В честь юбилея открывается выставка отреставрированных работ. Некоторые находки совсем уж редкие.

Мешок шамана из шкуры тюленя — это один из самых древних кожаных предметов, существующих в мире. Найден на Чукотке, отреставрирован в Центре Грабаря. Кстати, специалисты восстанавливали не только сам мешок, но и то, что обнаружено внутри: медвежий коготь и лапку нерпы.

Чтобы вернуть находку в прежний вид (кожа закаменела) мешок пришлось размачивать в специальных растворах в течение двух лет! А порой врагами произведений искусства становятся стихийные бедствия или аварийные ситуации. И здесь бойцы арт-фронта также приходят на помощь. Так, реставраторы Центра Грабаря спасали и экспонаты из Венеции после затопления, и предметы из Мурановского музея после пожара, и вещи из музея в Грозном после военных событий.

Текст: "Вести-Москва"

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