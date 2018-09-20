Исполком WADA проголосовал за восстановление РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть в скором времени восстановлено в правах. Большинство членов исполкома Всемирного антидопингового агентства проголосовали за восстановление статуса РУСАДА.

Заседание WADA под председательством Крэйга Риди проходит на Сейшельских островах. Сначала был заслушан доклад по вопросу РУСАДА. Обсуждения доклада не было.

После перерыва было проведено голосование, в котором принимали участие 12 членов исполкома. Согласно информации РИА Новости большинство голосовавших высказались за восстановление статуса РУСАДА.