В зеленоградском магазине грабители взорвали банкомат

В Зеленограде преступники взорвали банкомат и похитили около миллиона рублей. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как трое грабителей в масках орудуют в помещении продуктового магазина.

Установка взрывного устройства заняла не более двух минут. Затем злоумышленники выбежали на улицу и раздался мощный хлопок. В результате рухнула перегородка, торговый зал заполнил дым. Через какое-то время на шум вышел охранник, правда, к этому моменту воры успели скрыться, прихватив из банкомата кассету с деньгами.