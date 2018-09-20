Водитель без прав влетел в аварийный выход минского метро

Смятая Audi A6 едва не оказалась в минском метрополитене после столкновения с попутным Mercedes-Benz — машину отбросило в аварийный выход со станции "Грушевка". Страшная авария попала в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло около 09:30 утра 18 сентября на проспекте Дзержинского белорусской столицы, когда 38-летняя владелица Mercedes начала перестраиваться в правый ряд. Водитель Audi двигался на столь высокой скорости, что попросту не смог остановиться перед возникшей на пути "помехой". После столкновения A6 отлетела в сторону и врезалась в аварийный выход со станции.

Легковушка получила серьезные повреждения, но ее владелец и его спутница выжили — их госпитализировали с многочисленными травмами. Позже выяснилось, что пострадавший мужчина не имел водительских прав.