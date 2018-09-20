В Петербурге башня "Лахта-Центр" родила облако, чем "напугала маленьких людей"

Утром 20 сентября в соцсетях и СМИ Петербурга появились сообщения очевидцев и фото "горящего" небоскреба "Лахта-Центр". Писали о том, что в башне якобы произошел пожар после того, как в нее ударила молния, и к зданию подъехали пожарные машины.

Сообщения сопровождались впечатляющими снимками – в частности, их публикует "Петербургский дневник".

Позже в "Инстаграме" небоскреба от "имени башни" было опубликовано разъяснение. Оказывается, так на небоскребе рождалось облако.

"Сегодня случился казус — сбросила пар после удара молнии и напугала маленьких людей", — говорится в сообщении "Лахта-Центра".

"Приезжали красные машинки и бегали много ног. Было щекотно", — признается башня.