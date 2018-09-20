В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В воскресенье, 30 сентября, в Московском международном Доме музыки, впервые в Москве выступит известный певец и композитор Пласидо Доминго-младший. Исполнитель представит программу "Besame Mucho", в которую вошли знаменитые латиноамериканские хиты, итальянские арии и фрагменты мюзиклов.

Пласидо Доминго-младший известен как композитор, написавший десятки хитов для мировых звезд. В их числе — Лучано Паваротти, Майкл Болтон, Дайана Росс, Ванесса Уильямс, Сара Брайтман, Хосе Каррерас и Тони Беннетт. В качестве продюсера, композитора и певца он принимал участие в записи альбома своего отца – знаменитого тенора Пласидо Доминго – "Amore Infinito" (2009), который достиг верхних строчек хит-парада "Billboard Magazine's Top Classical Crossover Albums".

Дебют Пласидо в качестве исполнителя состоялся в 2010 году. Его альбом "Songs for Christmas" вышел 3 ноября, за день до появления отца музыканта на церемонии награждения "Latin Grammy Awards" в качестве "Персоны года". В 2014 году вместе с Доминго-старшим и Андреа Бочелли он участвовал в записи оперы Пуччини "Манон Леско", а в 2016 году певец выпустил альбом "Latidos", в котором воплотил свою давнюю мечту – исполнил в дуэте с отцом песню Besame Mucho.

"Я всегда любил петь, но никогда этому профессионально не учился, — признается артист. — Конечно, то, что я слушал пение отца столько лет, дало мне представление о том, как это должно быть, но в итоге все решают зрители. Моя настоящая профессия – сочинение и продюсирование, а пение – хобби, но, кажется, моим слушателям нравится". В настоящее время Пласидо Доминго-младший выступает с концертами по всей Европе, а также в Америке, Мексике, Аргентине, Бразилии и Уругвае.

Для публики Дома музыки певец приготовил программу в стиле classical сrossover: латино-американские мелодии, болеро и танго будут сочетаться с классическими итальянскими ариями и французским шансоном – и все это в миксе с темами из мюзиклов и хитами из разных стран – от Соединенных Штатов до Бразилии.

Концерт Пласидо Доминго-младшего откроет новый абонемент Дома музыки "Звездные династии", который познакомит слушателей с продолжателями трех знаменитых фамилий – Доминго, Дассен и Иглесиас, без которых невозможно представить современную популярную музыку.

На сцене в этот вечер — Государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Дирижер – Денис Власенко. Специальный гость – Ирина Поливанова, сопрано.

Начало концерта — в 19:00, 30 сентября, Светлановский зал ММДМ.