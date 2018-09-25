ММДМ откроет XVI концертный сезон в Международный день музыки
В понедельник, 1 октября, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки откроется XV международный фестиваль "Москва встречает друзей". На сцену в Международный день музыки выйдет Владимир Спиваков, камерный оркестр "Виртуозы Москвы", отмечающий в этом сезоне свое 40-летие, и юные таланты.
В рамках вечера также состоится церемония вручения премии "Милосердие", лауреатом которой в этом году стал выдающийся кардиохирург Лео Бокерия.
Фестиваль "Москва встречает друзей" – самый масштабный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и одна из визитных карточек Дома музыки. С первого смотра торжественное открытие традиционно проходит на сцене Светлановского зала при участии маэстро Спивакова и юных талантов – стипендиатов возглавляемого им благотворительного фонда. Программа форума ежегодно включает в себя выставки, мастер-классы и выступления солистов из разных стран. "Фестиваль стал одним из значимых и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Такое плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверия и взаимопонимания между народами", – отметил президент РФ Владимир Путин.
XV юбилейный фестиваль будет посвящен Году волонтера в России, перекрестному году России и Японии, а также перекрестному году музыки России и Австрии. Проект пройдет под патронатом ЮНЕСКО и EMCY (Европейская ассоциация международных юношеских конкурсов) с 1 по 12 октября 2018 года на различных музыкальных и театральных сценах столицы.
Фестиваль откроется грандиозным гала-концертом в Светлановском зале Дома музыки. В первом отделении примут участие исполнители и танцевальные коллективы из России, Германии, Израиля, Киргизии, Украины, Грузии и Китая. Во втором отделении выступят Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова, а также солисты из России, Армении, Украины, Японии.
Кульминацией вечера станет церемония вручения премии "Милосердие" выдающемуся кардиохирургу Лео Бокерии. Решение об учреждении премии было принято в 2014 году, а ее лауреатами в разные годы становились Наина Ельцина, Евгений Миронов, Леонид Рошаль, Михаил Куснирович.
Фестиваль "Москва встречает друзей" создан и организован фондом Владимира Спивакова при участии правительства Москвы и Департамента культуры Москвы, Администрации президента РФ, Министерства иностранных дел, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российского военно-исторического общества. В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства.
Юбилейный XV Международный фестиваль пройдет с 1 по 12 октября 2018 года. Девиз предстоящего форума – "Услышать будущего зов". В форуме примут участие более тысячи талантливых детей из пятидесяти регионов России и 32 стран мира.
Начало концерта — в 19:00, 1 октября, Светлановский зал ММДМ.
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