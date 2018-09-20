Момент ДТП с мотоциклом и легковой машиной в Карелии попал на видео

Сегодня днем, 20 сентября, в Петрозаводске перед двигающимся на высокой скорости мотоциклом внезапно через сплошную линию разметки выехал легковой автомобиль.

Двухколесное транспортное средство врезалось на полном ходу врезалось в машину, и мотоциклист вылетел из седла и упал на значительном расстоянии от места событий.

Приехала скорая и отвезла пострадавшего в больницу с ушибами и переломом руки.