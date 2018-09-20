В Австралии перестали продавать иглы после скандала с отравленной клубникой

Представители крупнейшей в Австралии сети супермаркетов Woolworths в результате скандала с клубникой, начиненной острыми предметами, убрали из продажи все швейные иглы. Когда они поступят в продажу обратно, неизвестно, сообщает SMH.

Cтоль радикальное решение руководство сети магазинов объяснило заботе о безопасности клиентов.

Кроме того, с начала сентября в Woolworths не продаются некоторые бренды клубники, в ягодах которых были найдены острые предметы.

Тревога в австралийском обществе по этому поводу поднялась 9 сентбря, когда в клубнике, в бананах и других фруктах, поступивших в различные продуктовые магазины Австралии, нашли швейные иглы.

От этого пострадали как минимум девять человек. 19 сентября был задержан первый подозреваемый в совершении злостного хулиганства. Им оказался неназванный подросток, который якобы начинил ягоды опасными предметами просто ради забавы.

Власти Австралии не оставляют попыток найти других "пищевых террористов". Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы