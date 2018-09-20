Пермский таксист распылил в лицо неугодному клиенту газ

Газовый баллончик пустил в ход водитель "Яндекс.Такси" в ходе ссоры с подвыпившим клиентом в центре Перми. Свидетелями стычки стали несколько человек, один из которых снял дорожное противостояние на видео.

Инцидент произошел вечером 19 сентября в районе дома №33 по Комсомольскому проспекту. Очевидцы, которых цитируют "Новости Перми", утверждают, что водитель неожиданно остановился посреди дороги и вытолкал из салона своего пассажира. Свои действия он покрепил гневной тирадой с упоминанием ближайших родственников клиента, преимущественно по женской линии. Последний ответил взаимными оскорблениями, между мужчинами завязалась драка.

Одолеть противника водителю не удалось, более того, на каком-то этапе он начал сдавать позиции, но тут же достал баллончик и в два приема нейтрализовал недавнего пассажира — лицо последнего было буквально залито газом. Таксист поспешил скрыться, тогда как на помощь пострадавшему пришли сотрудники цветочного магазина — они промыли ему глаза водой.

Причины конфликта остаются неизвестны, как и то, обращался ли мужчина в полицию.