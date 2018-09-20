Игорь Ледяхов стал новым тренером "Балтики"

Игорь Ледяхов назначен новым тренером клуба ФНЛ "Балтика" (Калининград). Он заменил на этом посту Валерия Непомнящего.

Пятидесятилетний Игорь Ледяхов, в прошлом полузащитник "Спартака", "Ротора", "Днепра" и сборной России, подписал с калининградцами контракт до конца года. Ледяхов начинал сезон в качестве главного тренера "Ахмата", но в начале сентября покинул грозненский клуб. Ранее Ледяхов работал в "Спартаке", в том числе и исполнял обязанности главного тренера, возглавлял "Шинник", "Ротор" и "Ахмат".

"Балтика" стартовала в чемпионате ФНЛ под руководством Игоря Черевченко. Но вскоре команду возглавил Валерий Непомнящий. В начале прошлой неделе 75-летний Непомнящий оставил свой пост. После 12 туров "Балтика" занимает 17 место в чемпионате ФНЛ.