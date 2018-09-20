Пушилин будет баллотироваться на пост главы ДНР

Со сцены на главной площади Донецка временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин задал вопрос: "Я могу рассчитывать на вашу поддержку?" После ответа, Пушилин согласился баллотироваться на пост главы ДНР.

Денис Пушилин пояснил, что его предвыборная программа уже по сути давно разработана. Курс был заложен еще первым руководителем республики Александром Захарченко, добавил Пушилин. В него будут внесены некоторые актуальные дополнения, но не более того. С этой программой Денис Пушилин идет на выборы глав и депутатов, которые в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут 11 ноября, сообщает РИА Новости.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. После теракта были задержаны несколько человек, давших показания, что к диверсии причастен Киев. Служба безопасности Украины обвинения в причастности к убийству Захарченко отрицают.

Подлым назвал убийство Александра Захарченко президент России Владимир Путин. Он добавил, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта в Донбассе.