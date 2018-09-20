Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 сентября 201817:40

St. Petersburg Open. Медведев выиграл матч второго круга

EPA

На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге (призовой фонд – 1,18 млн долларов) продолжаются матчи второго круга за выход в 1/4 финала. Россиянин Даниил Медведев стал первым четвертьфиналистом из числа хозяев кортов.

Медведев имеет в городе на Неве восьмой номер "посева" и место в восьмерке лучших для него было лишь подтверждением статуса. Во втором круге россиянин играл с бывшим соотечественником Михаилом Кукушкиным, представляющим Казахстан. 6:3, 6:4 – победа Медведева.

Сейчас

19:14

Племянник Исмаилова арестован за похищение Руссо

18:48

Бойню в Мэриленде устроила женщина

18:44

Матвиенко: в России созревает решение выйти из Совета Европы

18:14

В штате Мэриленд застрелены несколько человек

18:03

Трамп подписал указ об ужесточении санкций против России

17:22

Пушилин будет баллотироваться на пост главы ДНР

15:41

В Воронежской области опять столкнулись два автобуса

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Бойню в Мэриленде устроила женщина

Бойню в Мэриленде устроила женщина

1 час назад
Трамп подписал указ об ужесточении санкций против России

Трамп подписал указ об ужесточении санкций против России

1 час назад
Матвиенко: в России созревает решение выйти из Совета Европы

Матвиенко: в России созревает решение выйти из Совета Европы

1 час назад
Племянник Исмаилова арестован за похищение Руссо

Племянник Исмаилова арестован за похищение Руссо

37 минут назад
Пушилин будет баллотироваться на пост главы ДНР

Пушилин будет баллотироваться на пост главы ДНР

2 часа назад
Катя Семенова рассказала, почему не сможет простить бывшего мужа-юмориста

Катя Семенова рассказала, почему не сможет простить бывшего мужа-юмориста

4 часа назад
17 книг о бизнесе, которые рекомендуют студенты МВА

17 книг о бизнесе, которые рекомендуют студенты МВА

9 часов назад
Глава ОКР Поздняков: мы выполним все договоренности с WADA

Глава ОКР Поздняков: мы выполним все договоренности с WADA

2 часа назад
Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

17.09.2018 08:30
У парня шок, струится ток: спасатели Ставрополья пишут заголовки в рифму

У парня шок, струится ток: спасатели Ставрополья пишут заголовки в рифму

5 часов назад
Избирком Приморья признал недействительными результаты выборов губернатора

Избирком Приморья признал недействительными результаты выборов губернатора

11 часов назад
Сборная России по футболу поднялась еще на три строчки в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась еще на три строчки в рейтинге ФИФА

8 часов назад
Из-за нашествия пауков приморский город в Греции зарос густой паутиной. Видео

Из-за нашествия пауков приморский город в Греции зарос густой паутиной. Видео

8 часов назад
От пирамид позора самарские коммунальщики перешли к лазерному шоу

От пирамид позора самарские коммунальщики перешли к лазерному шоу

3 часа назад
Жертва тирана рассказала, как спускалась по простыням с 5 этажа с ребенком на руках

Жертва тирана рассказала, как спускалась по простыням с 5 этажа с ребенком на руках

19.09.2018 18:01
"Гаврош" старается сделать мир лучше

"Гаврош" старается сделать мир лучше

19.09.2018 08:35
Sony подарит PlayStation 4 за предзаказ флагмана Xperia XZ3. Цена в России

Sony подарит PlayStation 4 за предзаказ флагмана Xperia XZ3. Цена в России

1 час назад
Камчатка в сентябре: навстречу морским приключениям

Камчатка в сентябре: навстречу морским приключениям

1 час назад
БДТ привез в Казахстан два знаковых спектакля

БДТ привез в Казахстан два знаковых спектакля

1 час назад
В Воронежской области опять столкнулись два автобуса

В Воронежской области опять столкнулись два автобуса

2 часа назад
Мужчина прописал в своей квартире 9 тысяч мигрантов

Мужчина прописал в своей квартире 9 тысяч мигрантов

2 часа назад
Учёные: мозг человека может быть запрограммирован на лень

Учёные: мозг человека может быть запрограммирован на лень

2 часа назад
Захарова: в госпиталь Идлиба уже завезли зарин

Захарова: в госпиталь Идлиба уже завезли зарин

2 часа назад
Российские стратеги устроили переполох в британских ВВС

Российские стратеги устроили переполох в британских ВВС

3 часа назад
Гиалуроновая кислота. Зачем она применяется и предотвращает ли старение

Гиалуроновая кислота. Зачем она применяется и предотвращает ли старение

3 часа назад
10 самых модных сумок-клатчей этого сезона

10 самых модных сумок-клатчей этого сезона

3 часа назад
МИД РФ: трагедия с российским Ил-20 потребует дополнительных разъяснений от Израиля

МИД РФ: трагедия с российским Ил-20 потребует дополнительных разъяснений от Израиля

3 часа назад
В Петербурге башня "Лахта-Центр" родила облако, чем "напугала маленьких людей"

В Петербурге башня "Лахта-Центр" родила облако, чем "напугала маленьких людей"

3 часа назад
Эта власть начинает пугать: Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу

Эта власть начинает пугать: Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу

4 часа назад
Трамп снизил цену на нефть постом в Twitter

Трамп снизил цену на нефть постом в Twitter

4 часа назад
ГАЗ показал в Европе наследника знаменитой "шишиги"

ГАЗ показал в Европе наследника знаменитой "шишиги"

4 часа назад
Планета из "Стартрека" оказалась не выдумкой, а ближайшей суперземлёй у солнцеподобной звезды

Планета из "Стартрека" оказалась не выдумкой, а ближайшей суперземлёй у солнцеподобной звезды

5 часов назад
Путин: мир и государство выиграют, если успешных женских историй будет больше

Путин: мир и государство выиграют, если успешных женских историй будет больше

5 часов назад
Стал известен режиссер нового фильма о Бонде

Стал известен режиссер нового фильма о Бонде

5 часов назад
Ожившие игрушки: инновационная кожа превращает обычные предметы в роботов

Ожившие игрушки: инновационная кожа превращает обычные предметы в роботов

6 часов назад
Galaxy A7: первый смартфон-трехкамерник Samsung

Galaxy A7: первый смартфон-трехкамерник Samsung

6 часов назад
Появилось первое официальное изображение новой BMW 3 серии

Появилось первое официальное изображение новой BMW 3 серии

7 часов назад
Риелторы рассказали, кем надо работать, чтобы купить квартиру

Риелторы рассказали, кем надо работать, чтобы купить квартиру

7 часов назад
Поклонская не вошла в объединенную комиссию по доходам, мандатам и этике

Поклонская не вошла в объединенную комиссию по доходам, мандатам и этике

8 часов назад
Skoda раскрыла облик самого быстрого "Кодиака"

Skoda раскрыла облик самого быстрого "Кодиака"

8 часов назад
Ученые доказали, что видеоигры снижают боль в пояснице

Ученые доказали, что видеоигры снижают боль в пояснице

8 часов назад
Четыре человека заболели раком из-за трансплантации им донорских органов

Четыре человека заболели раком из-за трансплантации им донорских органов

8 часов назад
27 мультфильмов, которые помогают детям побеждать страхи

27 мультфильмов, которые помогают детям побеждать страхи

8 часов назад
Криштиану Роналду плачет: удаление португальца вызвало бурную реакцию

Криштиану Роналду плачет: удаление португальца вызвало бурную реакцию

9 часов назад
Номерные знаки в России: будет тотальная реформа

Номерные знаки в России: будет тотальная реформа

9 часов назад
Обзор детских часов-телефона Elari KidPhone 3G: в компании с "Алисой"

Обзор детских часов-телефона Elari KidPhone 3G: в компании с "Алисой"

9 часов назад
Постановление ВС: экстремистский пост - не преступление, если нет опасности для общества

Постановление ВС: экстремистский пост - не преступление, если нет опасности для общества

9 часов назад
Как сделать ремонт и не развестись

Как сделать ремонт и не развестись

10 часов назад
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

22 часа назад