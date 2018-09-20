St. Petersburg Open. Медведев выиграл матч второго круга

На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге (призовой фонд – 1,18 млн долларов) продолжаются матчи второго круга за выход в 1/4 финала. Россиянин Даниил Медведев стал первым четвертьфиналистом из числа хозяев кортов.

Медведев имеет в городе на Неве восьмой номер "посева" и место в восьмерке лучших для него было лишь подтверждением статуса. Во втором круге россиянин играл с бывшим соотечественником Михаилом Кукушкиным, представляющим Казахстан. 6:3, 6:4 – победа Медведева.