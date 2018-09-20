Дзюдоист Роберт Мшвидобадзе стал серебряным призером чемпионата мира

В столице Азербайджана Баку проходит чемпионат мира по дзюдо. Российский спортсмен Роберт Мшвидобадзе стал серебряным призером в весовой категории до 60 кг.

Чемпион Европы 2017 года Роберт Мшвидобадзе дошел до финала, где уступил чемпиону мира японцу Наохисе Такате с результатом 0:1. Бронзовыми призерами стали грузин Амиран Папинашвили и японец Рюдзю Нагаяма.

Также разыграны медали в весовой категории до 48 кг у женщин. 17-летняя украинка Дарья Белодед стала самой юной в истории чемпионкой мира. На втором месте Фуна Тонаки, бронзовые медали взяли аргентинка Паула Парето и Отгонцэцэг Галбадрах из Казахстана.