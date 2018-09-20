Ударный беспилотник впервые сбил воздушную цель

Американский беспилотник MQ-9 Reaper может атаковать воздушные цели. Об этом заявил командир 432 крыла ВВС Соединенных Штатов Джулиан "Призрак" Читер в интервью американским журналистам. Он рассказал, что испытания прошли в ноябре прошлого года. Дрон сбил мишень ракетой "воздух-воздух", пишет агентство ТАСС.

Также представитель военно-воздушных сил уточнил, что теперь беспилотник может вести бой как полноценный истребитель и отбиться от нападения другого самолета. Сейчас американские военные разрабатывают специальные тактики для MQ-9 Reaper.

MQ-9 – один из самых современных боевых роботов. Его длина – 11 метров, размах крыльев – 20 метров. На борт беспилотник способен взять до 1700 килограммов оружия, которое размещается на 7 узлах подвески. Это могут быть ракеты "воздух-земля" Hellfire, высокоточные бомбы с лазерным и спутниковым наведением вроде GBU-12 или GBU-38. Топлива Reaper хватает на 27 часов, а с дополнительными баками – на 35 часов.

Вместе с тем американские беспилотники имеют дурную репутацию. Часто именно они повинны в ударах по мирным жителям.