Трамп подписал указ об ужесточении санкций против России

Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ужесточающий режим санкций в отношении России. Как следует из данного указа и сопроводительного письма, направленного руководству Конгресса США, о введении дополнительных ограничительных мер против России речь не идет.

В частности, указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома, исполнительный указ Трампа наделит дополнительными полномочиями министра финансов США Стивена Мнучина.

Документ уже направлен спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану и председателю Сената, которым по конституции является вице-президент США Майкл Пенс.