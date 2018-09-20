Лига Европы. Спартаковцы Педро Роша и Артем Тимофеев начнут матч с "Рапидом"

Московский "Спартак" начнет групповой турнир Лиги Европы в Вене матчем с местным "Рапидом". Стал известен стартовый состав москвичей. С первых минут начнут встречу полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Педро Роша.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера определился с футболистами, которые начнут встречу с первых минут. В стартовом составе выйдут Александр Максименко, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин. Артем Тимофеев, Фернандо, Александр Ломовицкий, Педро Роша и Зе Луиш. Капитан команды Георгий Джикия.

Не приехали в Вену защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, выведенные Каррерой из основного состава. Не смогут помочь травмированные защитники Илья Кутепов и Самюэль Жиго, а также дисквалифицированный нападающий Луиз Адриано.