Лига чемпионов. Хавбек ЦСКА Влашич в команде недели

Европейский союз футбольных ассоциаций объявил 11 лучших игроков стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. В число отмеченных УЕФА футболистов попал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. Армейцы сыграли вничью (2:2) с чешской "Викторией".

При этом 20-летний хавбек из Хорватии отличился в игре против клуба из Пльзеня, забив гол, который и привел матч к ничьей, напоминает официальный твиттер УЕФА. Интересно, что в составе команды недели оказался и нападающий "Виктории" Михаэл Крменчик.

Также в команду недели вошли вратарь Войцех Щенсны ("Ювентус"), защитники Марселу ("Реал"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Леонардо Бонуччи("Ювентус"), Давид Алаба ("Бавария"), Жоау Канселу ("Ювентус"), полузащитники Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Миралем Пьянич("Ювентус") и форвард Лионель Месси("Барселона").