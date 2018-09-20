Племянник Исмаилова арестован за похищение Руссо

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

Как передает "Интерфакс", решение об аресте до 17 ноября фигуранта уголовного дела приняла судья Елена Ленская, удовлетворив ходатайство следствия.

Ранее тот же суд отправил в следственный изолятор еще одного подсудимого по данному делу бывшего водителя Тельмана Исмаилова Владимира Гусакова. Он и Марданов обвиняются в похищении Абрахама Ипджяна – известного публике под псевдонимом Авраам Руссо.

Если вина их будет доказана, им грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.