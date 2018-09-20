Дамы-политики со всего мира обсудили свое видение глобальных проблем

В Петербурге состоялось событие, открыть которое его инициатор — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко — решила словами "Дорогие подруги". И имела на это полное право. Это был евразийский женский форум. Собрание, не прислушаться к которому просто невозможно. Дамы-политики и общественные деятели из разных стран обсуждают свое видение мировых проблем. Гостем форума стал Владимир Путин. Говорили о поддержке материнства, традиционных семейных ценностях. И фотографировались.

То, что форум женский, уже и в холле ясно: яркие, модные и элегантные политики и бизнес-леди подкрашивали губы, еще раз поправляли прически. И в этом смысле женщины всего мира, а в Петербурге собрались представительницы более ста государств, похожи. Вот и перед тем, как обсуждать глобальные мировые процессы, многие тут же отправились в лабораторию красоты — там производители российской косметики представляли новинки.

Женский взгляд на самые острые вопросы в политике, экономике (ее рост тут, естественно, напрямую связывают с усилением роли женщин). Но как только в зале появился мужчина, дамы отреагировали немедленно. Владимир Путин начинает с главного: без них не было бы таких успехов. Поэтому для России защита материнства и детства — безусловный приоритет.

"Отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого, сказал бы, особое отношение, трогательное, душевное, искреннее, — подчеркивает глава государства. — Дорогие друзья, в истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств и наций. В современном, сложном, меняющемся быстро мире, женщины энергично, успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют все более значимую роль в укреплении мира и безопасности".

Многие не выпускали из рук телефоны, старались поймать каждый жест. А потом пытались еще и как можно ближе к Путину подойти, чтобы сфотографироваться. В этот момент и стало понятно — для чего все эти наряды и прически. Тщетно строгий голос из динамиков призывал всех вернуться на свои места. Но женщин было уже не остановить.

Среди гостей из других стран оказалась участница из Якутии. Президент интересуется у нее, дали ли отопление. Ответ – утвердительный. Путин говорил то, что здесь так хотели услышать — про устранение гендерного неравенства, про женскую самостоятельность. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (Евразийский форум в Петербурге — это ее инициатива) потом эту мысль продолжила. "Дорогие подруги! Дорогие друзья! Влияние женщин растет во всех сферах. В этом есть заслуга и всех нас и каждой из вас", — сказала она.

Влиятельные представительницы финансового сектора кивали: если бы число женщин и мужчин на рынке труда сравнялось, мировой валовый продукт увеличился бы на триллионы. Путину, тем временем, было важно рассказать о тех мерах поддержки, что предлагают женщинам в России.

"Со следующего года в России будут запущены бесплатные государственные программы повышения квалификации, которыми при желании смогут воспользоваться все мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, — рассказал президент. — А чтобы мамы могли работать уже обеспечена практически 100-процентная доступность мест в детских садах по всей России. Практически во всех субъектах Российской Федерации, за малым исключением, в ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях с тем, чтобы женщина как можно быстрее могла вернуться в профессию либо получить новую и возобновить трудовую деятельность".

Именно здесь — на предыдущем форуме — и родились такие проекты, как "Десятилетие детства" и "Национальная стратегия действий в интересах женщин". Здесь ведь — как сказала Валентины Матвиенко — "не дамские посиделки", а обмен опытом.

"В России женщины принимают гораздо больше участия в политике, чем женщины в других странах Азии. И это, несомненно, хорошо", — убеждена председатель "Женской двадцатки" (W20) в рамках председательства Аргентины Сюзана Бальбо.

"Женщины могут очень многое сделать для мира, не потому, что они лучше, а потому, что у нас несколько иное видение, иной опыт, иной взгляд на жизнь и на защиту планеты и детей", — добавляет председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

В Петербурге — парламентарии из Европы. Таврический дворец — большая площадка и для политического диалога. Впрочем, и женских эмоций здесь сегодня было достаточно. Мужчины в зале были сегодня, конечно, в меньшинстве. Но их сегодняшнее обсуждение касалось не меньше. Ведь резолюция по итогам форума, хоть и с женским взглядом, но исполнять ее предстоит всем вместе.