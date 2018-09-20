Не захотела стать коллектором: экс-директор школы требует по суду вернуть ей должность
Скандал в Челябинской области теперь разбирает прокуратура. В одной из школ за отказ выбивать долги по ЖКХ с родителей учеников была уволена директор школы. Чиновники передали Наталье Матвеевой списки неплательщиков за свет и воду и фактически поставили перед выбором — либо стать коллектором, либо безработной. На сделку с совестью директор не пошла и теперь собирается восстановиться в должности через суд.
Теперь Наталья Матвеева уже не директор, а простой учитель физики. Хотя руководила этой школой с 2014-го. А сняли ее с должности при довольно странных обстоятельствах.
"Вот такие списки должников мне прислали и хотели, чтобы я проводила разъяснительную работу", — говорит она.
Фактически, директора школы попросили стать коллектором. Изучить списки, найти в них своих сотрудников и родителей, чьи дети обучаются в школе, а затем провести разъяснительную работу.
"Я отказалась", — рассказывает Наталья Матвеева, бывший директор верхнеуфалейской школы №1.
Отказ, по мнению Натальи, и стал причиной расторжения договора. Хотя официально уволили по статье 278, часть вторая трудового кодекса — решение учредителя без объяснения причин. И это решение родительский комитет поставил под сомнение.
"У нас сложилось впечатление, что это несправедливо", — отметила Елена Попова, председатель родительского комитета верхнеуфалейской школы №1.
Отопительный сезон в Верхнем Уфалее на грани срыва не был, но долги по коммунальным услугам все же накопились — чуть больше 100 миллионов рублей на 30-тысячный город. Но почему работу по взысканию задолженности должен был взять на себя директор школы — ни в управлении образования, ни в администрации города ответить не смогли.
Чиновники наоборот категорически отрицают, что выступали с таким требованием.
"Такого не было!" – заявила Вера Ускова, глава администрации Верхнеуфалейского городского округа.
Но в нашем распоряжении оказалась аудиозапись, сделанная, как утверждают наши источники, на одном из заседаний в администрации Верхнего Уфалея. Предположительно, глава округа рассказывает, как работать с должниками.
"Если даже директор школы пригласит к себе учителя, который имеет немаленькую заработную плату, и один на один скажет, что тебе нужно все-таки как-то двигаться в вопросах погашения задолженности, я ничего криминального в этом не вижу".
Списки с фамилиями, адресами, номерами лицевых счетов Наталья Матвеева получила по электронной почте от заместителя управляющей управления образования. Но даже несмотря на конкретный адрес отправителя, руководство ведомства это отрицает.
"С официальной почты не отправляли, списков должников у нас нет", — сообщила Лариса Репета, управляющий управлением образования верхнеуфалейского городского округа.
Впрочем, позже факт разглашения персональных данных подтвердила и прокуратура.
"Было вынесено предписание за разглашение персональных данных, по отношению к сотруднику были предприняты меры", — проинформировал Александр Журбенко, прокурор города Верхний Уфалей.
Сейчас очередную проверку по факту разглашения персональных данных проводит Роскомнадзор. По результатам виновному грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Ну, а в вопросе увольнения директора школы точку поставит суд уже на следующей неделе — Наталья Матвеева рассчитывает на восстановление в должности директора школы.
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