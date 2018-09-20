Восстановление в правах: WADA реабилитирует российский спорт

Всемирное антидопинговое агентство WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство — РУСАДА. "За" проголосовало 9 членов исполкома, двое –"против" и один воздержался. Решение является очень важным для России и всего спортивного сообщества, заявил министр спорта России Павел Колобков. Российские оппоненты до последнего пытались добиться признания, что в России существовала государственная система поддержки допинга. Но не получилось.

Ключевой шаг в реабилитации российского спорта в глазах мирового сообщества — РУСАДА восстановлено в правах. В составе исполкома Всемирного антидопингового агентства нет ни единого российского гражданина, поэтому Москва не то, что влиять, даже присутствовать на закрытом заседании не могла.

"Конечно, это решение и в интересах наших спортсменов. Теперь они смогут принимать участие во всех соревнованиях. Без ущемления их прав. Наравне со своими иностранными товарищами", — подчеркнул министр российского спорта Павел Колобков.

РУСАДА дисквалифицировали в 2015 году. Офис не закрывали, но работали там специалисты из британского подразделения. Именно они брали пробы у спортсменов и контролировали их отправку в зарубежные лаборатории.

Требования WADA Россия последовательно исполняла: Уголовный кодекс пополнили статьей за употребление допинга, был официально создан институт информаторов — людей, которые сообщали бы о нарушениях, РУСАДА получила независимый от государственного бюджет и независимую лабораторию на базе МГУ.

"Многое изменилось, и я уверен, что на сегодняшний день РУСАДА соответствует всем международным мировым стандартам, которые предъявляет спорт подобным структурам", — отметил председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев.

Достигнут компромисс — российское министерство спорта согласилось, что про употребление спортсменами запрещенных препаратов знали некоторые чиновники. По всем фактам в России ведется расследование. Именно поэтому опечатана московская лаборатория РУСАДА: находящиеся там пробы — вещественные доказательства.

"Мы крайне заинтересованы, чтобы Следственный комитет России в максимально короткое время закончил свое расследование, которое идет в отношении нарушений в московской лаборатории. И предоставил доступ международным экспертам", — добавляет президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Недоволен Григорий Родченков. Между прочим, он — бывший глава той самой московской лаборатории, который, по собственному признанию, лично готовил спортсменам коктейли со стероидами, а после бежал за границу.

Недовольны и тринадцать западных стран во главе с США. Их антидопинговые агентства накануне подписали петицию с просьбой РУСАДА по-прежнему игнорировать.

"От этого процесса дурно пахнет. Все происходит в тени, в закрытом режиме, а потом ты смотришь на решение, и понимаешь: а ведь условия WADA так и не были выполнены. Поэтому спортсмены всего мира возмущены тем, что Россия будет восстановлена в правах", — рассказала о своих претензиях глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгард.

И это при том, что в Соединенных Штатах профессиональные спортивные лиги вообще не подпускают инспекторов WADA к своим спортсменам, а значит, проверить их на допинг невозможно. На этом фоне в России, и это признали сегодня эксперты, ситуация образцовая.

"Сегодня хорошее событие, которое произошло! Мы очень рады. Мы этого ждали! Мы двигаемся дальше", — оптимистичен председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

Единственное логичное продолжение теперь — снятие санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета. После решения WADA 20 сентября препятствий для этого не осталось.