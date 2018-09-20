Мигранты, безопасность и Brexit: результат саммита ЕС в Австрии нулевой
Согласия по мигрантам нет, предложения Лондона по Brexit неприемлемы, но атмосфера в Австрии конструктивная — так подвели итоги неформального саммита ЕС в Зальцбурге президент Макрон и канцлер Меркель. Британский премьер еще не успела вернуться домой, а лондонские газеты уже разгромили ее за провал европейской миссии. Терезе Мэй не только публично отказали, но и указали новое место Британии на семейном фото — за спиной Ангелы Меркель, которая подчеркнуто игнорировала коллегу на переговорах. "Не ждать вишенок на торте", — посоветовал Мэй и глава Евросовета Дональд Туск. На неформальных саммитах ЕС не принимают формальных решений, но почти всегда находят компромисс. В одном это удалось и сегодня: Брюссель завершит переговоры с Лондоном в ноябре, с соглашением или без.
Когда с содержанием проблемы остается наслаждаться лишь формой и венским шницелем: на ужин лидеров стран ЕС посадили прямо на сцену театра Фельзенрайтшуле. Включили художественный свет. "Что это будет — комедия или трагедия?", — соревновались в конкурсе заголовков журналисты. Сыграли обычный спектакль. 28 его участников никого не убедили — в конце второго дня саммита канцлер Австрии Себастьян Курц фактически признал провал. "Думаю, вы знаете, что, как и раньше, у нас сохраняется большая разница в подходах. Но чтобы порадовать вас чем-то приятным, а не жесткими заявлениями — могу сказать — все понимают, что для достижения соглашения нам нужно двигаться навстречу друг другу", — заключил он.
О том, что в ярдах ЕС явно согласья нет, все знают, но пока работают камеры, премьеры и канцлеры старались "играть". Президент Франции Макрон проскакивает мимо Виктор Орбана, надеясь обойтись легким похлопыванием по плечу. Потом понимает, что Орбан в прямом эфире, — возвращается, жмет руку.
Так же широко и всем умеет улыбаться Себестьян Курц, он — хозяин саммита, ему положено. Даже если Тереза Мэй ему этот саммит провалила — компромисса по Brexit нет. Это ее последнее европейское выступление: пока она в Зальцбурге (на общем фото даже в объектив не смотрит), в Лондоне ей готовят замену, ее же собственная партия. И список преемников, согласно источникам The Telegraph, уже имеются: скандальный Борис Джонсон — один из претендентов. Это значит, вариант жесткого Brexit станет еще реальней.
"Нельзя сказать, что я готовлюсь к тому, что мы не достигнем соглашения. Но если так и случится, мы готовы по всему, — констатирует председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. — Не переживайте, будьте счастливы, не надо переживать!".
Такие же общие слова и про кризис с мигрантами. Нет согласия. Никаких перспектив успокоить Средиземное море. И Виктора Орбана, который очень ярко и коротко отправляет всех домой. "Просто не пускайте сюда мигрантов, — призывает он. — А тех, кого уже пустили, отправляйте домой! Вот и все".
У Орбана немало сторонников: Австрия, которая не раз пыталась закрыть свои границы с Италией, сама Италия, которая закрыла порты для гуманитарных кораблей. Терпение у Рима закончилось сразу после смены кабинета. Лишь в Брюсселе считают, что можно тянуть с реформой Дублинского соглашения можно еще потянуть и угрожают лишать финансировании тех, кто отказывается принимать у себя мигрантов. Или (это совсем свежая идея) — не хотите видеть беженцев, платите (какими будут эти взносы — ежемесячными, пропорциональными — чем больше плывет, тем выше плата, — пока не решили). Премьер Люксембурга Ксавье Беттель назвал этот откуп позором. "Мы ведь не на базаре. Мы говорим о живых людях! – заметил он. — Мы не говорим о покупке ковров, о каких-то товарах. Мы что начнем обсуждать цену на мигрантов? Это будет постыдным шагом для нас всех!".
Найти смысл саммита лучше всего получилось у Ангелы Меркель — формальных решений принято не было, потому что саммит неформальный, заявила она по итогам, встреча прошла в дружеской атмосфере — это видно по фото: поцелуи, объятия, десерт.
Мигранты, безопасность и Brexit, как бы не старалась Австрия, подбирая под это меню, подбирая виды на Альпы, — результат нулевой. А значит, какая разница — где собираться. В следующий раз лидеры стран ЕС встретятся в Брюсселе, темы те же самые.
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