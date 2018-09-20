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Ситуация вокруг КНДР 3 часа назад
Лидер КНДР подарил коллеге из Южной Кореи две тонны деликатесных грибов
Последний для двух Корей день совместного саммита прошёл на свежем воздухе. Итогом прогулки по священной для обеих стран горе стал внушительный дипломатический груз — в Сеул уехали несколько бутылок чистейшей родниковой воды и две тонны деликатесных грибов.
Межкорейская встреча на высшем уровне — в буквальном смысле. Точки выше, чем 2744 метра над уровнем моря на всем полуострове просто нет.
Ким Чен Ин и Мун Чжэ Ин взявшись за руки закрепляют итоги саммита на вершине священной для всех корейцев горы Пэктусан на границе с Китаем. Всматриваясь за горизонт, президент Мун признается, что подняться на эту гору именно со стороны Кореи — было его мечтой. Модная песня "Ариран" — корейский аналог нашей "Калинки".
Спустившись к Небесному озеру, Мун набирает в бутылку чистейшей кратерной воды на память. Северокорейский оператор самоотверженно лезет в ледяную воду по колено, чтобы получше запечатлеть этот момент. Фотографирование на память. Первая леди заботливо поправляет мужу прическу. Вместе с супругой Ким Чен Ына всюду сопровождает его младшая сестра Ким Ё Чжон — ближайшая помощница, которая всегда наготове, предвосхищая каждое движение вождя.
Пэктусан — упоминается в гимнах обеих стран — символ объединения двух Корей.
Именно эту фразу "единая Корея" скандируют жители города Самджиён, приветствуя президента Юга.
Ким Чен Ын провожает гостей до трапа самолета. Из КНДР вместе с обещаниями о денуклеаризации полуострова Мун Чжэ Ин увозит 2 тонны деликатесных грибов мацутакэ — по стоимости они идут наравне с черной икрой. Их раздадут 4 тысячам корейцев, семьи которых были разделены войной, и с тех пор они так и не видели своих родных.
Спустившись с горы Пэктусан, президент Мун Чжэ Ин сразу отправился в Сеул. Его появление перед журналистами здесь, в пресс-центре стало неожиданностью для всех.
На пресс-конференции президент Мун рассказал о том, что осталось за кадром официальной съемки и не вошло в текст Пхеньянской декларации.
Мун подтвердил: ответный визит Ким Чен Ына в Сеул ожидается до конца года, но прежде сам президент Южной Кореи отправится в США для переговоров с Дональдом Трампом, чтобы передать ему новые предложения Ким Чен Ын по денуклеаризации, которые лидеры пока договорились держать в тайне.
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