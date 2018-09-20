Шесть непростых лет: Медведев обсудил с правительством стоящие перед экономикой вызовы
Правительство обсудило проект бюджета на предстоящие три года. Что будет с рублем и инфляцией? Какие вызовы стоят перед нашей экономикой?
По словам премьера Дмитрия Медведева, будущий год станет для нашей экономики адаптационным, а затем последуют структурные реформы. Но нас ждет непростой период.
"Подход, который мы использовали при составлении прогноза, он такой максимально осторожный. Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым, мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления", — пояснил премьер-министр России Дмитирй Медведев.
Всех конечно, больше всего волнует, что будет с инфляцией и рублем. Он ведь укрепился в последние дни. Если еще на прошлой неделе доллар стоил почти 70 рублей, то за последние дни подешевел, а российская валюта укрепилась. Официальный курс на 21 сентября 66,47 рубля за доллар и 77 рублей 75 копеек за евро. В Минэкономики ожидают дальнейшее укрепление рубля.
"Несмотря на ту волатильность, которую мы наблюдали в последние месяцы, мы сохранили наш прогноз курсы и на конец этого года и на среднесрочную перспективу. Как и другие основные макроэкономические показатели финансовых рынков неизменными. В конце этого года курс будет 64 рубля за доллар. Причем, мы его сохранили в тот момент, когда многие начали его подвергать большому сомнению", — подчеркнул министр российской экономики Максим Орешкин.
Экономика по итогам года вырастет на 1,8%. Рост производительности труда планируется достичь за счет цифровизации. А преодолеть негативные демографические тенденции планируется за счет увеличение продолжительности жизни по прогнозу до 78 лет. Рост цен ожидается на уровне 3,4% в этом году и до 5% в начале следующего. Но при этом правительство сохраняет планы по индексации пенсий на величину выше инфляции.
"По пенсиям у нас в следующем году предусмотрен рост пенсий на тысячу рублей, примерно 7%. То есть, выше темпов инфляции. Такой подход будет сохраняться и на протяжении всех 6 лет. Президент в своем указе четко поставил задачу относительно обеспечения роста пенсий в реальном выражении. Она и будет выполняться", — считает первый вице-премьер правительства, министр финансов России Антон Силуанов.
Бюджет при этом будет выполняться с профицитом. Это впервые с 2014 года. То есть доходы почти 20 триллионов рублей на 1,8% превысят расходы — чуть более 18 триллионов рублей. Приватизацию крупных пакетов акций правительство не планирует. А если говорить про бюджет 2018 года, то сейчас растут налоговые поступления.
"Консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-августе 2018 года поступило 13,6 триллиона рублей, что на 21,5% выше, чем соответственно в январе-августе 2017 года. Важно, что высокие темпы роста показывает все ключевые не нефтегазовые налоги", — подвел итог глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.
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