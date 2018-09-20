Теннисист Южный завершил карьеру на турнире St. Petersburg Open

Российский теннисист Михаил Южный провел свой заключительный поединок в карьере. Это произошло во втором круге турнира серии ATP – St. Petersburg Open. В борьбе за выход в четвертьфинал 36-летний россиянин проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

Южный уступил сопернику по итогам трех сетов – 6:7 (6:8), 6:3, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. Таким образом, российский теннисист не смог одержать свою пятисотую победу в играх ATP-тура. Карьеру теннисист завершил с 499 выигрышами.

Напомним, что незадолго до старта турнира в Санкт-Петербурге Южный заявил о завершении карьеры по итогам своего выступления в Северной столице.