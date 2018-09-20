"Война. Агрессия. Россия": о чем говорил Порошенко в Послании к Раде

Извинился за невыполнимое обещание закончить операцию на Донбассе за сутки и тут же дал новое — убрать Черноморский флот из Крыма: в ежегодном Послании к Верховной Раде Петр Порошенко упоминал Россию примерно столько же, сколько и Украину. Вместо задач, стоящих перед разрушенной экономикой страны, президент формулировал свою предвыборную программу. И слушателям это не понравилось. Одни депутаты вышли из зала, другие не смогли скрыть смех. А закончилось все столкновениями с националистами у стен парламента — группа мужчин в балаклавах пыталась прорваться в Верховную Раду.

Тысячи митингующих начали осаждать Верховную Раду задолго до выступления украинского президента — потасовки между националистами и полицейскими, выстрелы, дымовые шашки, флаги радикалов. Какое-то время полицейский кордон сдерживал националистов. Но демонстранты пошли на штурм Рады. Прорвать оцепление, правда, не получилось. В толпе взрывается светошумовая граната. Один полицейский ранен.

В это же время в здании парламента Петр Порошенко, не обращая внимания на то, что происходит снаружи, зачитывал свое обращение к народным избранникам, которое, по ощущениям собравшихся, было посвящено, скорее, России, чем Украине. "Я подписал указ о разрыве договора о дружбе, союзничестве и партнерстве между Украиной и Россией", — сообщает президент.

В общей сложности слово "Россия" и производные Порошенко произнес 39 раз, еще 19 — упомянул Кремль. Между обвинениями в адрес нашей страны лишь вскользь — о внутренних проблемах своей. Предложения украинского президента в зале вызывали либо зевоту, либо смех.

"Дорогие работодатели, выход один: я прошу вас, чтобы люди не уезжали за границу, увеличивайте зарплаты. Тогда украинцы будут работать у нас, — говорит Петр Порошенко. — Зачем вы выводите капитал за границу? Вкладывайте деньги в развитие нашей экономики".

Порошенко восхваляет армию, но офицеры массово увольняются из-за низких зарплат. Говорит об интеграции с ЕС, но как раз сегодня Венгрия пригрозила замедлить процесс из-за скандала с паспортами в Закарпатье. Камера периодически выхватывает лица слушателей. Вот скучающий премьер Гройсман. Вот Юлия Тимошенко, которой рассказ Порошенко о невыполненных предвыборных обещаниях — на руку. Вероятно, на следующих выборах они снова станут соперниками.

Вкратце суть Послания Порошенко парламенту на своей страничке в социальных сетях сформулировала народный депутат Алена Шкрум: "Армия. Вера. Речь. Война. Агрессор. Церковь. Томос. Война. Агрессия. Россия. Россия. Россия. Путин".

О реформах внутри Украины, как подметила депутат, Порошенко заговорил только на 53-й минуте. При том, что все выступление заняло чуть больше 70. Некоторые парламентарии не стали дожидаться финала речи. И демонстративно вышли из зала. Камеры в этот момент снимали реакцию Порошенко. "Это удивительно, я думаю, что именно из-за жесткой позиции по украинскому языку отдельные народные депутаты покинули зал", — заключил он.

И это притом, что зал и так был не полон, чего не скажешь про площадь перед парламентом.