"Спартак" стартовал в Лиге Европы с поражения от "Рапида"

Российские клубы взяли старт во втором по значимости еврокубковом турнире – Лиге Европы. В первом туре группового этапа московский "Спартак" на выезде встречался с венским "Рапидом" и потерпел поражение со счетом 0:2.

Первый тайм выдался для собравшихся на стадионе "Альянц" болельщиков безголевым. Но стоило возобновиться игре после перерыва, как счет был открыт – на 50-й минуте австрийцы подали угловой, в результате которого мяч в суматохе рикошетом от защитника москвичей Артема Тимофеева заскочил в ворота.

Закрепить свой успех австрийские футболисты смогли через 18 минут, когда Томас Мург после грубой ошибки оборонительной линии спартаковцев вырвался один на один с Александром Максименко, обвел его и поразил пустые ворота – 2:0. "Спартак" не смог победить в стартовом поединке Лиги Европы, продемонстрировав не самую лучшую по содержанию игру.

Напомним, что подопечные Массимо Карреры выступают в одной группе с испанским "Вильярреалом", шотландским "Рейнджерс" и венским "Рапидом". Следующий матч еврокубка спартаковцы проведут против "Вильярреала" в Москве четвертого октября.