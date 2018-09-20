Ветеран труда попал на скамью подсудимых за аленький цветочек

"Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства" — статья Уголовного кодекса, по которой осудили пенсионера из Перми. На собственном огороде выращивал мак. Обнаружив на грядках за глухим забором запрещенное растение, полицейские заподозрили неладное. Посчитали каждый куст — оказалось ровно 467 штук. Достаточно для уголовного дела. Правда, если абстрагироваться от сухих фактов из приговора, можно увидеть пожилого мужчину, ветерана труда, который плачет на суде и преступником себя никак не считает. Уверяет, наркотиками промышлять даже и не думал, да и вообще ничего крамольного не планировал. Просто закупил для огорода новый грунт. Очевидно — зараженный семенами. И вот заполонил сорняк весь участок. Пока шло разбирательство, висела угроза реального срока до трех лет. Но в последний момент суд смягчил наказание до одного года условно.

Вину не признал. Экспертиза подтвердила — 467 кустов. "Особо опасный наркодилер" Пермского края Игорь Трошев признается, что не ожидал такого никогда, и "обидно, что стал заложником на своем участке". На этом можно было бы поставить точку в уголовном деле, а раскрывшему преступление — выписать премию за разоблачение наркопритона. Правда, дальше этого огорода полицейские и следователи Перми не пошли. А зря, ведь мак — как сорняк — растет здесь на многих участках. Не выходит ли, что это организованная преступная группа из местных пенсионеров?

"Выращивание подразумевает уход за растением, его правильную посадку при соблюдении приемов, а это мак-самосейка, он так и называется, это сорняк", — поясняет председатель пермского регионального отделения Союза садоводов России Сергей Шумихин.

На защиту Трошева встали соседи и семья. Правда, этих доводов для суда оказалось недостаточно. Представленные фотографии стороной обвинения показали, что кусты росли на ухоженных грядках вместе с другими культурами. "Я не могу знать — наркотический он или пищевой, у меня нет лаборатории ,чтобы проверить, — говорит внучка подсудимого Анжела Трошева. — Это может с каждым вторым случиться".

Ветеран труда, проработавший 27 лет в местном колхозе "Россия", на старости лет теперь преступник. Пояснить суду, почему не косил выросший мак, не смог. И подобные уголовные дела в России — не редкость. В документах в качестве подсудимого — возможный наркодиллер. И неважно, что это пенсионерка или пенсионер. Многие теперь даже не решаются его выращивать. Потому цветочные блогеры успокаивают: нужно правильно выбрать сорт мака.

Возможно, пенсионер, и правда, что-то не договаривает, опасаясь за последствия. Все чаще в России на чужих огородах настоящие наркодилеры устраивают свои плантации и следят за ростом урожая. А при попытках убрать незваных гостей угрожают пожилым владельцам участков. Впрочем, пермские блюстители правопорядка даже не пытались установить всю цепочку.

Есть еще время и на обжалование приговора. К процессу уже повышенное внимание. При этом функционирующие сайты по продаже запрещенных психотропных и наркотических веществ спокойно действуют на территории края. Но искать их владельцев намного сложнее, чем заметить этот аленький цветочек на одной из улиц.