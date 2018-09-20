Блогеров-клеветников будут штрафовать и даже сажать

"В наш век конкуренты пользуются черными технологиями, чтобы опорочить друг друга". Слова депутата Госдумы Сергея Боярского, одного из авторов законопроекта об увеличении ответственности за клевету в Интернете.

20 сентября он принят парламентариями в третьем, окончательном чтении. Объяснили — просто. Мол, слишком уж часто суды заворачивают или прекращают дела о распространении недостоверной информации в соцсетях из-за "крайне незначительных штрафов".

От одной до двух тысяч рублей — для физических лиц. Да и для юридических — немногим больше. Чем и пользовались: с удалением того, что называется лживыми и порочащими сведениями, зачастую не торопились. Однако теперь — расклад должен поменяться. Потому что подразумевают поправки куда более жёсткие варианты наказания.

По словам того же Сергея Боярского, будет мотивация — во-первых, выполнять судебные требования в срок. Во-вторых, не допускать — рецидивов. То есть — повторных вбросов.

Как его только не называют: "закон о клевете", "закон о соцсетях"… На самом деле, это пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях и изменения в 315-ю статью Уголовного кодекса. Да, за публичную ложь теперь можно угодить за решётку.

"Уголовная ответственность будет применяться, если в течение одного года по одному и тому же судебному прецеденту, будучи уже оштрафованным несколько раз административно, злостно продолжит уклоняться от законного требования суда. Для должностных лиц такое наказание может составлять до двух лет лишения свободы, как государственных, так и коммерческих структур", — пояснил Сергей Боярский.

Но сначала штрафы. От 5 до 20 тысяч рублей для граждан; от 10 до 50 для должностных лиц; от 50 тысяч до 200 тысяч для лиц юридических. Несговорчивого гражданина могут арестовать на десять суток или отправить на исправительные работы. Как и должностное лицо. Это административная часть.

Если человек или организация продолжают в том же духе, в смысле, публично лгать, клеветать и тому подобное, включается Уголовный кодекс. Штраф до 50 тысяч рублей, исправительные работы до года или тюрьма. На год для физического лица.

"В первую очередь он затронет граждан и блогеров, потому что, СМИ, в случае, когда суд обязывает их публиковать опровержение, бычно выполняют эти требования. Здесь скорее речь о, скажем так, новой формации средств массовой информации, которые распространяют определённую информацию, потом эта информация опровергается в судебном порядке, но может не выполняться в дальнейшем решение суда", — считает Константин Суворов, партнер юридической фирмы.

Блогеры с большой аудиторией и правда, что-то вроде СМИ, причём зачастую скандальных. А 200 тысяч — чувствительный штраф даже для звезды Интернета.

"Я давно ждал, когда подобный закон выйдет. Конечно, каждый должен нести ответственность. Если ты не прав, ты либо удали, либо неси за это ответственность. Меня это не пугает, лично меня", — говорит Даниил Комков, блогер, автор ютуб-канала Komkozavr 'a.

В Сети уже гуляют "демотиваторы". Мол, теперь, что ни скажешь, клевета или разжигание ненависти. На самом деле речь идёт об ответственности за неисполнение постановлений суда, когда дело и правда серьёзное. А не о случайной переписке или резкой полемике в чате.

"Речь идёт о чёрных пиар-компаниях, о спорах коммерческих, хозяйствующих субъектов, недобросовестной конкуренции и просто о клевете, вот мы создаём широкий и достаточно понятный механизм воздействия на таких людей", — отметил Боярский.

Схема простая: суд сказал убрать фэйк, значит, придётся убрать. Иначе себе дороже. По сути, открывается новый пласт судебной практики.

"Законодатели пытаются противодействовать фэйк-ньюс и распространению ложной информации в Интернете – это правильно. Удалять информацию ложную надо, но это может быть несколько проблематично. Если СМИ уже закрылось или человек сменил работу и не был извещен о решении суда", — говорит Георгий Мезенцев, директор школы журналистики при Центральном Доме журналиста.

В депутатский корпус было немало обращений от тех, кто пострадал, к примеру, от клеветы. В том числе, поэтому и появился новый закон. Вот и сегодня утром Сергею Боярскому пришла просьба из Нижнего Новгорода: "оградите от преследований в Интернете". В общем, работы у судов, похоже, прибавится.