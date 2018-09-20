Блогеров-клеветников будут штрафовать и даже сажать
"В наш век конкуренты пользуются черными технологиями, чтобы опорочить друг друга". Слова депутата Госдумы Сергея Боярского, одного из авторов законопроекта об увеличении ответственности за клевету в Интернете.
20 сентября он принят парламентариями в третьем, окончательном чтении. Объяснили — просто. Мол, слишком уж часто суды заворачивают или прекращают дела о распространении недостоверной информации в соцсетях из-за "крайне незначительных штрафов".
От одной до двух тысяч рублей — для физических лиц. Да и для юридических — немногим больше. Чем и пользовались: с удалением того, что называется лживыми и порочащими сведениями, зачастую не торопились. Однако теперь — расклад должен поменяться. Потому что подразумевают поправки куда более жёсткие варианты наказания.
По словам того же Сергея Боярского, будет мотивация — во-первых, выполнять судебные требования в срок. Во-вторых, не допускать — рецидивов. То есть — повторных вбросов.
Как его только не называют: "закон о клевете", "закон о соцсетях"… На самом деле, это пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях и изменения в 315-ю статью Уголовного кодекса. Да, за публичную ложь теперь можно угодить за решётку.
"Уголовная ответственность будет применяться, если в течение одного года по одному и тому же судебному прецеденту, будучи уже оштрафованным несколько раз административно, злостно продолжит уклоняться от законного требования суда. Для должностных лиц такое наказание может составлять до двух лет лишения свободы, как государственных, так и коммерческих структур", — пояснил Сергей Боярский.
Но сначала штрафы. От 5 до 20 тысяч рублей для граждан; от 10 до 50 для должностных лиц; от 50 тысяч до 200 тысяч для лиц юридических. Несговорчивого гражданина могут арестовать на десять суток или отправить на исправительные работы. Как и должностное лицо. Это административная часть.
Если человек или организация продолжают в том же духе, в смысле, публично лгать, клеветать и тому подобное, включается Уголовный кодекс. Штраф до 50 тысяч рублей, исправительные работы до года или тюрьма. На год для физического лица.
"В первую очередь он затронет граждан и блогеров, потому что, СМИ, в случае, когда суд обязывает их публиковать опровержение, бычно выполняют эти требования. Здесь скорее речь о, скажем так, новой формации средств массовой информации, которые распространяют определённую информацию, потом эта информация опровергается в судебном порядке, но может не выполняться в дальнейшем решение суда", — считает Константин Суворов, партнер юридической фирмы.
Блогеры с большой аудиторией и правда, что-то вроде СМИ, причём зачастую скандальных. А 200 тысяч — чувствительный штраф даже для звезды Интернета.
"Я давно ждал, когда подобный закон выйдет. Конечно, каждый должен нести ответственность. Если ты не прав, ты либо удали, либо неси за это ответственность. Меня это не пугает, лично меня", — говорит Даниил Комков, блогер, автор ютуб-канала Komkozavr 'a.
В Сети уже гуляют "демотиваторы". Мол, теперь, что ни скажешь, клевета или разжигание ненависти. На самом деле речь идёт об ответственности за неисполнение постановлений суда, когда дело и правда серьёзное. А не о случайной переписке или резкой полемике в чате.
"Речь идёт о чёрных пиар-компаниях, о спорах коммерческих, хозяйствующих субъектов, недобросовестной конкуренции и просто о клевете, вот мы создаём широкий и достаточно понятный механизм воздействия на таких людей", — отметил Боярский.
Схема простая: суд сказал убрать фэйк, значит, придётся убрать. Иначе себе дороже. По сути, открывается новый пласт судебной практики.
"Законодатели пытаются противодействовать фэйк-ньюс и распространению ложной информации в Интернете – это правильно. Удалять информацию ложную надо, но это может быть несколько проблематично. Если СМИ уже закрылось или человек сменил работу и не был извещен о решении суда", — говорит Георгий Мезенцев, директор школы журналистики при Центральном Доме журналиста.
В депутатский корпус было немало обращений от тех, кто пострадал, к примеру, от клеветы. В том числе, поэтому и появился новый закон. Вот и сегодня утром Сергею Боярскому пришла просьба из Нижнего Новгорода: "оградите от преследований в Интернете". В общем, работы у судов, похоже, прибавится.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Избирком Приморья отменил результаты выборов губернатора
- Исполком ВАДА проголосовал за восстановление РУСАДА
- Пушилин будет баллотироваться на пост главы ДНР
- Трамп подписал указ об ужесточении санкций против России
- Матвиенко: в России созревает решение выйти из Совета Европы
Самое читаемое
-
Семь тысяч долларов за секс без извращений: кто такая модель Шапиро
- Место крушения истребителя МиГ-31 сняли на видео
- Веревки, кандалы и плети: в питерской порностудии нашли мертвую модель
- Ксения Собчак ждет второго ребенка
- БДСМ по-липецки: мать и сын жгли продавщицу секс-шопа электрошокером и били деревянным бруском
Авто.Вести.Ru
-
Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- Обновленный УАЗ "Патриот": новые подробности
- ГАЗ показал в Европе наследника знаменитой "шишиги"
- Дизель VW, 6-МКПП и подушки: в Ганновере показали обновленную "ГАЗель"
- Номерные знаки в России: будет тотальная реформа
Экономика
-
Emerging markets: "медведи" капитулируют
- 17 книг о бизнесе, которые рекомендуют студенты МВА
- Билл Гейтс заявил о неготовности мира к глобальной пандемии
- Рост ВВП РФ в августе замедлился в годовом выражении до 1%
- Минкомсвязи предлагает устанавливать на компьютеры только российские антивирусные программы
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Что такое регистр доноров костного мозга?
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
- Сестра сбившего пешеходов в Марьине объяснила мотивы брата
- Дапкунайте раскритиковали за выходку в библиотеке
- Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжили рост
- Следователи проверят коллекторов, угрожавших инвалиду и его семье
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
На трассе в Подмосковье сгорел автобус. Видео
- В зеленоградском магазине грабители взорвали банкомат
- Конфликт соседей из-за собаки закончился стрельбой из газового пистолета
- В Подольске дольщики три года не могут дождаться своего жилья
- Тысячи спасенных шедевров: реставрационный центр имени Грабаря отмечает 100-летие
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Без работы никто не останется: почему не надо бояться роботозамещения
- Астрономы нашли самое жёсткое вещество во Вселенной
- Как добыча сланцевой нефти и газа делает грунтовые воды радиоактивными
- Новая угроза: комары переносят микропластик из воды на сушу
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов