Итоги бойни в Мэриленде: четверо убиты, трое ранены

По меньшей мере, четыре человека погибли, трое получили ранения 20 сентября в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал в эфире телеканала CBS шериф округа Харфорд Джефри Гэлер.

Он сообщил, что побоище устроила женщина, которая убила на месте двух человек, еще один скончался в госпитале. Сама преступница, по словам шерифа, смертельно ранила себя, выстрелив из пистолета.