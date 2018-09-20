КХЛ. СКА разгромил "Динамо" в Москве

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В Москве "Динамо" на своем льду принимал питерский СКА. Поединок между командами двух столиц завершился в пользу армейцев Санкт-Петербурга.

Подопечные Ильи Воробьева начали разгром с места в карьер и уже в первые десять минут забросили три безответные шайбы. Сначала Патрик Херсли на пятой минуте открыл счет в игре, Виктор Тихонов спустя полторы минуты упрочил преимущество питерцев, а Александр Барабанов сделал заявку на победу более ощутимой – 3:0.

Точка в матче была поставлена уже в середине третьего периода, когда заброшенной шайбой отметился Алексей Кручинин.

Победа вывела армейцев на третью строчку Западной конференции. В их активе 12 набранных очков. "Динамо" же потерпело шестое поражение при двух победах и теперь с пятью баллами замыкает турнирную таблицу на Западе.