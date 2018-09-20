Массимо Каррера: почему я должен уходить из "Спартака"?

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после поражения в стартовом поединке Лиги Европы против австрийского "Рапида" (0:2) признался, что не видит причин для своей отставки.

"Я продолжаю выполнять свою работу и все вопросы отставки зависят не от меня – выбор делают руководители клуба, — признается итальянский специалист, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Хочу ли я сам оставаться, что бы ни произошло? Я намерен продолжать выполнять свою работу. Почему у меня должно быть желание уйти"?

Напомним, что "Спартак" в матче против "Рапида" потерпел второе поражение кряду. Ранее в чемпионате России спартаковцы уступили грозненскому "Ахмату". В следующем поединке "красно-белые" в дерби встретятся с ЦСКА.