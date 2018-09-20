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20 сентября 201823:45

St. Petersburg Open. Соперником Медведева по 1/4 финала станет Доминик Тим

EPA

Австрийский теннисист Доминик Тим стал соперником россиянина Даниила Медведева по четвертьфиналу турнире серии ATP – St. Petersburg Open. В матче второго тура восьмая ракетка мира обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Тим одержал победу по итогам двух сетов – 7:6, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 36 минут. Эта встреча стала для соперников четвертой и после данного поединка счет личных встреч увеличился в пользу австрийца – 3:1.

Игра Тим против Медведева состоится 21-го сентября.

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