На озере Виктория утонул паром, десятки человек стали жертвами крушения

В четверг в результате крушения туристического парома на озере Виктория на севере Танзании утонуло 42 человека. При этом, власти африканской страны полагают, что количество жертв может превысить 200 человек.

Как уточняет ТАСС, трагедия произошла между островами Юкора и Буголора. На борту судна находилось не меньше 400 человек. Отмечается, что судно потерпело крушение у самого берега.