"Зенит" разошелся вничью с "Копенгагеном" на старте Лиги Европы

Санкт-петербургский "Зенит" на старте группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с датским "Копенгагеном". Игра, которая проходила в столице Дании, завершилась с ничейным счетом 1:1.

Подопечные Сергея Семака, несмотря на гостевой статус, имели территориальное преимущество и несколько опасных моментов для того, чтобы одержать победу. Однако "сине-бело-голубые" ограничились одним голом, который был забит за считанные минуты до свистка на перерыв – после молниеносной перепасовки возле штрафной площади соперника Роберт Мак выскочил один на один с вратарем датчан и отправил мяч в сетку.

Во втором тайме футболисты датского клуба смогли отыграться, когда Пиерос Сотириу, оставшись в одиночестве, смог замкнуть пас на дальнюю штангу и поразить уже пустой угол ворот Андрея Лунева. В дальнейшем у российского клуба было еще несколько возможностей забить гол, и в одном из моментов Александр Ерохин даже вколотил мяч в сетку ворот, но перед этим он подыграл себе рукой, что не ускользнуло из внимания главного арбитра матча. Больше голов в мачте зрители не увидели.

Следующий матч в Лиге Европы "Зенит" проведет на домашней арене в Санкт-Петербурге против чешской "Славии", которая в первом туре минимально обыграла французский "Бордо" (1:0). Именно команда из Чехии и является лидером группы "С".