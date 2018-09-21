Стратегические бомбардировщики ВКС России несут вахту над северными морями

Министерство обороны России проинформировало, что в четверг два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Российские бомбардировщики сопровождались истребителями МиГ-31.

"Продолжительность полета составила более 14 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе", — говорится в сообщении ТАСС.

МО РФ отдельно отмечает, что на некоторых участках полета российские самолеты сопровождались истребителями НАТО. В частности, были зафиксированы Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.