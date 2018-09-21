В Тюменской области и республике Марий Эл сохранят льготы жителям предпенсионного возраста

Соответствующий закон приняли в Тюменской областной думе. В частности, речь идет о компенсациях на оплату услуг ЖКХ и проезд в общественном транспорте. На льготы для пожилых людей выделят 3 с половиной миллиарда рублей.

"Мы приняли только что этот закон, поскольку пенсионный возраст изменился, а в законодательстве, нормативно-правовой базе было указано, что эти льготы предоставляются людям пенсионного возраста. Естественно мы внесли поправки, чтобы эти льготы распространялись на людей не с достижения пенсионного возраста, который повысился, а с прежнего возраста, то есть, по мужчинам — 60 лет, по женщинам — 55 лет", — уточнил Сергей Корепанов, председатель Тюменской областной Думы.

Сохранят социальную поддержку жителей предпенсионного возраста и в Марий Эл. Сейчас в республике более 65-тысяч человек имеют право на региональные льготы — в том числе на ежемесячные выплаты, компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

"Льготы, которые ранее получали пенсионеры, в 55 лет женщины и в 60 мужчины, будут сохранены независимо от выхода на пенсию ветеранам труда и приравненным к ним лицам", — заверила Ольга Цветкова, председатель комитета государственного собрания Республики Марий Эл по социальному развитию.