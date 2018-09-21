В ЛНР стартует предвыборная кампания

Голосование в обеих республиках Донбасса состоится в один день — 11 ноября. Временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник уже подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на пост руководителя ЛНР. Кроме того, в Луганске съезд общественного движения "Мир Луганщины" выдвинул его первым номером в списке кандидатов в депутаты парламента, отмечает телеканал "Россия 24".