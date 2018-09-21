Власти Вероны лишили Порошенко статуса почетного гражданина города

Об этом сообщает Sputnik Italia со ссылкой на одного из депутатов. Порошенко получил это звание в 2016 году, после того, как Киев вернул Италии 17 украденных картин. Годом ранее их похитили вооруженные бандиты, потом шедевры обнаружились на Украине. Решение о статусе тогда вызвало бурные протесты местных жителей, напоминает телеканал "Россия 24".

Но украинского президента куда больше должна заботить другая проблема. Кабмин Украины провалил переговоры с Международным валютным фондом. Очередной транш выплатят тогда, когда Украина примет бюджет на 2019 год. А это вряд ли случится раньше декабря, так что, скорее всего, в этом году денег Киев не увидит. А между тем, ему нужно погашать миллиардные долги. Ранее премьер Украины заявил, что без денег фонда — стране грозит дефолт.