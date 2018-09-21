Тренер "Зенита" Семак: ничья с сильным соперником на выезде – неплохой результат

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после стартового поединка в Лиге Европы против датского "Копенгагена" признал, что результат справедлив. Наставник заявил, что игра выдалась равной.

"Результат матча справедлив, ведь игра выдалась равной, — цитирует Семака РИА Новости. – В первой половине игры мы смотрелись не очень хорошо. После перерыва мы стали играть уже лучше, но пропустили гол, не реализовав свои моменты. Ничейный результат не может радовать никакого спортсмена, но если взять турнирную борьбу, то ничья с сильным соперником на выезде – это неплохо".

Напомним, что игра в столице Дании завершилась с ничейным счетом 1:1. Во втором туре "сине-бело-голубые" на своем поле примут чешскую "Славию". Игра пройдет четвертого октября.