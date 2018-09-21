Лига Европы. "Астана" в Киеве отобрала очки у "Динамо"

В Старом Свете состоялись стартовые матчи второго по значимости еврокубкового турнира – Лиги Европы. В одной из самых драматичных игр киевское "Динамо" в дополнительное время упустило победу над казахстанской "Астаной".

Киевлянин Виктор Цыганков на 11-й минуте смог открыть счет, но уже через десять минут Марин Аничич восстановил статус-кво. Еще до перерыва динамовцы Киева смогли выйти вперед, когда уже в добавленное к первому тайму время Денис Гармаш вывел свою команду вперед. Но и тут казахстанцы нашли, чем крыть – уже в концовке матча Роман Муртазаев вырвал для "Астаны" боевую ничью – 2:2.

Из остальных поединков отметим поражение еще одной украинской команды — "Ворсклы", которая в Лондоне капитулировала "Арсеналу" (2:4), проигрыш обидчика московского "Спартака" по квалификации Лиги чемпионов – греческого ПАОКА, уступившего английскому "Челси" (0:1), а также очную битву двух команд концерна Red Bull – немецкого "Лейпцига" и австрийского "Зальцбурга". Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу австрийцев, а решающий гол был забит на 89-й минуте матча.