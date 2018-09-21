Хабиб Нурмагомедов: шестого октября научу Макгрегора манерам

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов принял участие в совместной пресс-конференцию с ирландцем Конором Макгрегором. Российский боец поделился ожиданиями от предстоящего поединка и заявил, что находится в хорошей форме.

"Мы с тренером очень хорошо поработали над борьбой и сейчас я нахожусь в хорошей форме, — приводят слова Нурмагомедова Чемпионат.Com. – Я готов к любому развитию событий, и наша команда будет получать удовольствие. Я расслаблен и жду долгую ночь. Меня никак не задевают его слова. Мы все увидим в октагоне. У него нулевая борьба, такой же и грэпплинг — на что он вообще надеется"?

"Макгрегор может говорить, что угодно, но все решится шестого октября, — цитирует россиянина "Russia Today". Мой отец учил меня уважению и никогда не сдаваться. Не знаю, чему учили родители Макгрегора, но я его научу манерам".

Под конец пресс-конференции бойцы провели традиционную дуэль взглядов, на которой ирландец продолжил скандалить и поругался с агентом Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. На нападки ирландца Хабиб реагировал сдержанно.

Напомним, что Нурмагомедов боем против Макгрегора будет защищать свой титул. Бой состоится в ночь с шестого на седьмое октября в Лас-Вегасе.