Световой меч Скайуокера пустили с молотка

Аукционный дом Prop Store в Лондоне реализовал на торгах световой меч Энакина Скайуокера из фильма "Звездные войны: Месть ситхов". Неизвестный покупатель выложил за реквизит из киносаги почти 180 тысяч долларов.

Помимо меча на аукционе выставлены на торги и другие артефакты. Например, куртка Хана Соло, за которую планируют выручить от пятисот тысяч до миллиона фунтов стерлингов.

"Звездные войны: Месть ситхов" — фильм американского режиссера Джорджа Лукаса, снятый в 2005 году. Это шестой по счету фильм в саге, напоминает РИА Новости.