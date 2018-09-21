Александр Головин может дебютировать за "Монако" в ближайшем матче

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин может дебютировать за свой новый клуб уже в предстоящем поединке шестого тура чемпионата Франции против "Нима". Об этом сообщает официальный сайт клуба из Монте-Карло.

Главный тренер монегасков Леонарду Жардим включил россиянина в список 20-ти игроков, которые попали в заявку на игру, сообщает Спорт24.Ru. При этом ранее специалист заявлял, что появление Головина на поле в предстоящем поединке если и состоится, то не более, чем на 15-20 минут.

Напомним, что Головин стал игроком "Монако" в минувшее трансферное окно, перейдя из московского ЦСКА. Впрочем, еще до старта Лиги 1 он получил травму на одной из тренировок и был вынужден восстанавливаться от полученного повреждения больше месяца.