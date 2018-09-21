Михаил Южный: возвращаться в теннис я не планирую

Российский теннисист Михаил Южный после поражения в матче второго круга престижного турнира серии ATP St. Petersburg и заявлении о завершении карьеры признался, что его решение окончательное и он не намерен рассматривать свое возвращение в спорт.

"Если честно, то возвращаться я не планирую. На мой взгляд, если собрался уходить, то надо уходить и не оглядываться, – цитирует Южный, слова которого приводит РИА Новости. – Что же касается 499 побед, то это лишь статистика – я мог много чего улучшить. А вообще цифру 499 будут вспоминать чаще, чем 500".

Напомним, что Южный перед турниром в Санкт-Петербурге объявил о том, что завершит свою карьеру по итогам своего выступления. В четверг, 20 сентября, россиянин проиграл во втором круге испанцу Роберто Баутисте-Агуту и покинул розыгрыш.