Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Отношения России и Белоруссии президенты двух стран обсудят в пятницу. Александр Лукашенко приедет на переговоры в Сочи. Как сообщает пресс-служба Кремля, в центре внимания будут также международные вопросы и перспективы продвижения евразийской интеграции. В последний раз Владимир Путин общался с коллегой из Минска месяц назад, напоминает телеканал "Россия 24".

А накануне вопросы сотрудничества с Белоруссией были в центре внимания на заседании Совбеза. Его также провёл Владимир Путин. Кроме того, участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России, результаты выборов в единый день голосования и повышение уровня безопасности наших военных после катастрофы Ил-20 у берегов Сирии.